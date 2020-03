Oslo

Kombi - Riiber einsame Spitze, Rießle wird Zweiter

Schon vor dem Lauf stand der Sieger des letzten Wettbewerbs in der Nordischen Kombination quasi fest: Jarl Magnus Riiber (23:59.90m) dominiert auch beim Weltcup in Oslo und bringt den Vorsprung nach überragendem Springen am Samstagvormittag (07.03.20) in der Loipe ins Ziel.