Mario Seidl hat beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 25-jährige Salzburger lag beim Wettkampf am Samstag (24.11.2018) im finnischen Ruka/Kuusamo bereits nach dem Springen in Führung und rettete seinen Vorsprung am Ende knapp ins Ziel. Platz zwei ging an den Norweger Jarl Magnus Riiber, der um 16,5 Sekunden den zweiten Sieg seiner Karriere verpasste

Rydzek von acht auf drei

Johannes Rydzek (Atchivbild).

Auf Rang drei kam Johannes Rydzek. Der Weltmeister und Olympiasieger ging nach einem mäßigen Sprung mit fast zwei Minuten Rückstand auf Seidl als Achter ins Rennen. Mit einem taktisch klugen Rennen lief er aber noch auf das Podest. So hatte Rydzek bereits nach 2,5 Kilometern Anschluss an eine siebenköpfige Verfolgergruppe gefunden. In dieser hielt sich Rydzek bis zum letzten Anstieg auf, dann zog er an und sicherte sich mit 15 Sekunden Vorpsrung auf die Konkurrenz den dritten Rang. Im Ziel hatte er noch 1:08 Minuten Rückstand auf Seidl und 52 Sekunden auf Riiber.

Weinbuch: "Taktisch sehr gut"

" Er hat alles richtig gemacht ", lobte Bundestrainer Hermann Weinbuch seinen Vorzeigeathleten Rydzek nach dem Rennen im ZDF . " Er hätte noch einiges schneller laufen können. Aber mehr als ein dritter Platz wäre ohnehin nicht drin gewesen. Er hat seine Gruppe im Griff gehabt und im richtigen Moment angegriffen. Das hat er taktisch sehr gut gemacht. "

Vier Deutsche in den Top 15

Mit Manuel Faißt auf Rang fünf, Vinzenz Geiger auf Rang acht und Terrence Weber auf Platz 13 schafften es vier Deutsche in die Top 15. Weinbuch zeigte sich zufrieden: " Letztes Jahr war 'Kirche' (Björn Kircheisen, d. Red.) als Achter unser Bester. Jetzt haben wir den dritten, den fünften und den achten Platz. Es läuft gut. Ich bin zufrieden ", sagte der Bundestrainer und fügte hinzu: " Am Anfang des Winters kann nicht jeder gleich die Leistung bringen. Aber speziell im Laufen haben wir sehr gut ausgeschaut. "

Rießle und Frenzel abgeschlagen