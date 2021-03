Frenzel und Co. heiß auf Kombinierer-Finale in Klingenthal

Am Wochenende endet für die Nordischen Kombinierer die Corona-Saison schon wieder. Zwei Wochen nach dem Ende der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf kann sich Eric Frenzel auf ein echtes Heimspiel freuen.

Frenzel: "Werden alles geben"

Denn zum zweiten Mal in diesem Winter ist das sächsische Klingenthal Gastgeber für die weltbesten Kombinierer. In der Vogtlandarena stehen zum Saisonabschluss noch zwei Einzel an. Der Wintersportort war für Schonach eingesprungen, das den Weltcup wegen Schneemangels im Schwarzwald absagen musste. Anders als in Schonach ist Klingenthal bestens präpariert, für das Wochenende sind sogar noch einmal Minusgrade und Schneefall angekündigt.

Den Sachsen Frenzel freut es, dass er noch einmal auf seiner Heimschanze vom Bakken gehen kann: "Ich freue mich, dass Klingenthal das Weltcup-Finale übernommen hat und wir dort nun noch einmal Wettkämpfe haben. Ich habe mich auch noch einmal gut vorbereitet, und jetzt werden wir alles geben, um einen schönen Abschluss in der Heimat zu haben."

Auch Weber und Hahn im Team

Neben Frenzel, der von der WM mit Mannschafts-Silber und Team-Sprint-Bronze zwei Medaillen mitbringen durfte, hat Bundestrainer Hermann Weinbuch neun weitere Athleten für das Finale nominiert. Darunter neben Top-Leuten wie Vinzenz Geiger und Fabian Rießle auch noch zwei Lokalmatadoren: Terence Weber, der wie Frenzel für den SSV Geyer startet, ist ebenso dabei wie Martin Hahn. Der 23-jährige Hahn ist ein waschechter Klingenthaler und darf erstmals in dieser Saison im Weltcup ran.

Weinbuch: "Norwegen zu schlagen wäre ein riesiger Erfolg"

Bundestrainer Weinbuch peilt in Klingenthal nach der etwas enttäuschenden WM ohne Einzelmedaille noch einige sportlichen Weltcupziele an: "Nach drei Jahren wollen wir wieder die Nationenwertung gewinnen, da liegen wir vorne und wollen den Sack zu machen. Norwegen wieder zu schlagen, wäre ein riesiger Erfolg, der zeigt, wie positiv wir uns entwickelt haben. Vinzenz Geiger will seinen zweiten Platz in der Gesamt-Weltcup-Wertung verteidigen", erklärte Weinbuch vor dem Wochenende.