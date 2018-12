Riiber vor drittem Sieg, deutsche Kombinierer fliegen hinterher

Jarl Magnus Riiber hat den Grundstein für seinen dritten Sieg an diesem Weltcup-Wochenende in Lillehammer gelegt. Der Norweger liegt nach dem Springen 21 Sekunden vor dem zweitplatzierten Österreicher Franz-Josef Rehrl, der aber nicht als der stärkste Läufer gilt. Auch der Japaner Go Yamamoto aus Japan dürfte Riiber in der Loipe kaum gefährend. Der erste ernstzunehmende Konkurrent in der Loipe kommt auf Platz sieben: Der Japaner Akito Watabe hat aber schon 49 Sekunden Rückstand vor dem Rennen über zehn Kilometer.

Riiber setzt schon früh in der Saison neue Maßstäbe. Der Norweger hatte bei seinen Heimspielen schon das Springen von der Normalschanze und die fünf Kilometer am Freitag (30.11.18) und das Massenstartrennen am Samstag gewonnen.

Weltmeister Rydzek bester Deutscher auf Platz 17

Für die deutschen Kombinierer schaut es nach dem Srpingen weniger gut aus. Weltmeister Johannes Rydzek als bester Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) hat auf PLatz 17 schon 1:41 Minuten Rückstand. Terence Weber ist 20. Eric Frenzel auf Platz 28 mit über zwei Minuten Rückstand hat praktisch kaum Chancen, den starken Läufer Riiber noch abzufangen. Manuel Faißt und Fabian Rießle komplettieren das schwache DSV-Springen auf den Plätzen 33 und 42.