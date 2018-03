Ein ungewohntes Bild war es, das Eric Frenzel am Mittwoch (14.03.2018) während des Langlaufs der Nordischen Kombinierer in Trondheim da abgab. Statt mit den anderen Top-Kombinierern um die Podestplätze zu kämpfen, stand der Sachse am Rand der Strecke, feuerte seine Teamkollegen an und hatte ein paar Ersatzstöcke in der Hand, um eventuell strauchelnden Kollegen helfen zu können.

Frust ist der Freude gewichen

Nicht ganz freiwillig stand Frenzel da. Ein Kontrolleur des Skiverbandes hatte ihn vor dem Skispringen am Mittag wegen seines nicht richtig sitzenden Anzuges disqualifiziert. Frustriert wurde der Mitfavorit auf den Sieg zum unfreiwilligen Zuschauer.

Der 19-jährige Eric Frenzel 2008 bei seinem Sieg in Klingenthal

Mittlerweile ist der Frust verflogen und der Vorfreude gewichen. Vorfreude auf den kommenden Weltcup. In Klingenthal steht am Wochenende ein Heim-Event an. Und an dieses hat Frenzel besondere Erinnerungen: als der Weltcup das letzte Mal 2013 im Vogtland Station machte, gelang dem Sachsen ein Doppelsieg. "Außerdem ist mir in Klingenthal mein erster Weltcupsieg überhaupt gelungen" , blickt Frenzel zurück. Zehn Jahre ist das her, 2008 war der Oberwiesenthaler als 19-Jähriger eines der größten Talente im Kombinierer-Zirkus.

Töchterchen Emma erstmals dabei

Mittlerweile ist er 43-facher Weltcupsieger, fünffacher Weltmeister, dreifacher Olympiasieger - und auch dreifacher Vater. Seine jüngste Tochter wird nun in Klingenthal für besondere Motivation sorgen, erstmals ist die neun Monate alte Emma mit an einer Schanze. "Vor den Augen meiner Tochter werde ich natürlich alles geben. Heimspiele sind dazu da, gewonnen zu werden" , schrieb Frenzel in einer Kolumne im "Oberpfalzecho".

Japaner Watabe vor größtem Karriereerfolg

Ein besonderes Pflaster könnte Klingenthal auch für den Japaner Akito Watabe werden. Der 29-Jährige, der hier an der Vogtlandschanze bereits 2012 einmal gewann, steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere - dem Weltcup-Gesamtsieg. Vier Einzelrennen vor dem Saisonfinale hat Watabe knapp 200 Punkte Vorsprung auf den Norweger Jan Schmid. In beiden Rennen von Klingenthal muss der Japaner 22 Punkte mehr holen als sein Verfolger – dann kann ihm die große Silberkugel niemand mehr nehmen.



Watabe wäre der Nachfolger von Frenzel, der im Kampf um den Gesamtsieg nicht mehr eingreifen kann. Und Frenzel, der mit Watabe gut befreundet ist, wäre am Fuß der Schanzenanlage sicher einer der ersten Gratulanten.

