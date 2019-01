Triple in Chaux-Neuve

Kombinierer Rießle sichert sich Platz zwei

Fabian Rießle hat sich am letzten Tag des Triple der Nordischen Kombinierer in Chaux-Neuve den zweiten Platz gesichert. Der Team-Olympiasieger musste sich am Ende nur dem Österreicher Mario Seidel geschlagen geben. Dritter wurde mit Franz-Josef Rehrl ein weiterer Österreicher, der sich am Freitag und Samstag durchgesetzt hatte.