Kombination - Geiger feiert "Punktsieg" gegen Watabe

Der Vorhang in der Nordischen Kombination schließt sich am Sonntag (21.03.2021) in Klingenthal und könnte aus deutscher Sicht ein versöhnliches Ende bringen. Nach dem Springen hat vor allem Fabian Rießle (5./135,0 Meter/+35 Sekunden) beste Chancen auf das Podest.

Yamamota wird von Riiber gejagt

Das Springen von der Großschanze im Vogtland gewann der Japaner Ryota Yamamota, der aber nur sieben Sekunden vor Weltcup-Gesamtsieger Jarl Magnus Riiber (Norwegen) in die Loipe gehen wird. Dahinter folgt Riibers Landsmann Espen Björnstad als Dritter (+ 9 Sekunden). Die Entscheidung fällt im abschließenden Langlauf ab 14.45 Uhr (Stream und Ticker bei sportschau.de).

Dann werden sich Rießle und Manuel Faißt gemeinsam auf die Verfolgung machen. Faißt, am Samstag starker Vierter, war mit 136 Metern erneut bester DSV-Flieger und startet vier Sekunden vor Rießle, der in der Loipe als schnellerer Mann gilt.

Geiger vor Watabe

Einen kleinen Sieg feierte Vinzenz Geiger, für den es im Gesamt-Weltcup ums Verteidigen des zweiten Platzes (770 Punkte) vor dem drittplatzierten Akito Watabe (728 Punkte) geht. Nach dem Springen liegt Geiger auf Platz elf (+1:17 Minuten), Watabe startet als 14. - neun Sekunden dahinter.

Geiger darf sich zudem auf Unterstützung von Eric Frenzel (130 Meter) freuen, der unmittelbar nach dem Oberstdorfer ins Rennen gehen wird. Beide werden gemeinsame Sache machen und "Vollgas geben" (Geiger). Der Rückstand auf Sprungsieger Yamamota beträgt 1:17 Minute bzw. 1:20 Minute.

Rückschlag für Rydzek

Johannes Rydzek musste im letzten Wettkampfsprung wieder einen Rückschlag verkraften und brachte nur 122 Meter ins Ziel. Im Probedurchgang war es für den Oberstdorfer noch deutlich besser gelaufen. Rydzek liegt als 22. schon 2:13 Minuten zurück und wird in der Loipe wieder ordentlich Gas geben müssen. Das kennt er in dieser Saison aber leider zur Genüge. "Ich versuch alles auf der Loipe. Ich glaube, da sind noch einige Positionen drin" , gab sich Rydezk kämpferisch.

Mach will wieder in die Punkte

David Mach beim Springen in Klingenthal

Aus der nationalen Gruppe überzeugte am Samstag besonders Mach, der als 24. erstmals Weltcup-Punkte erhaschte und heute nachlegen möchte: "Ich fühle mich gut und habe mich mit meinen Sprüngen ordentlich verkauft. Im Lauf will ich noch mal alles reinhauen und wieder in die Punkte". Die Ausgangslage ist ordentlich: Mach sprang auf 123,5 Meter und geht als 24. mit 2:27 Minuten Rückstand in das Rennen.



Noch vor ihm starten Terence Weber (129,0 Meter/+ 2:00 Minuten) und Julian Schmid (126,0 Meter/+ 2:01 Minuten). Wendelin Thannheimer geht nach einem Satz auf 115,5 Meter als letzter DSV -Starter mit 3:40 Minuten Rückstand in den anschließenden Langlauf.

"Goldschmied" Weinbuch macht weiter

Nordischer Kombinations Bundestrainer Hermann Weinbuch

Die wohl schönste Nachricht gab es schon vor dem letzten Wettkampf in Klingenthal: Der deutsche Chef-Trainer der Nordischen Kombinierer, Hermann Weinbuch hängt mindestens noch ein Jahr dran. Seit 1996 ist er als Bundestrainer im Amt und noch nicht fertig. " Ich mache meinen Vertrag voll und der geht bis Peking 2022, danach sehen wir weiter" , sagte "der Goldschmied", der am Montag seinen 61. Geburtstag feiert, in der Sportschau.

