Klingenthal – Immer ein gutes Pflaster für DSV-Kombinierer

Eric Frenzel weiß, wie es sich anfühlt in Klingenthal ganz oben auf dem Podium zu stehen. 2008 und 2013 gewann der Doppel-Olympiasieger den Weltcup der Nordischen Kombinierer im Vogtland. Die Schanze in Klingenthal ist nur gut 65 Kilometer von der Anlage in Geyer entfernt, auf der der junge Frenzel seine ersten Sprungversuche machte.

Frenzel kommt nur selten ins Fliegen

Es ist also ein Heimspiel für den 30-Jährigen, der fünf Mal in Folge den Gesamtweltcup gewann. In dieser Saison läuft es beim dreifachen Familienvater noch nicht rund. Nach schwächeren Sprüngen muss er in der Loipe ständig aufholen und steht noch ohne Einzelsieg da. In Trondheim verzichtete er am letzten Wochenende nach Platz 29 im Springen wegen einer Erkältung auf einen Start im Langlauf. Auch in der Gesamtwertung muss man ungewohnt weit nach unten schauen. Frenzel ist nur Zehnter – und damit hinter Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Fabian Rießle nur viertbester DSV-Athlet.

Rießle in Vorfreude - Riiber meldet nach

Freudentanz nach seinem Doppelsieg: Fabian Rießle gewann letztes Jahr in Klingenthal.

Klingenthal könnte da zur richtigen Zeit kommen. Das gilt übrigens auch für die anderen Deutschen. Die DSV-Überflieger der vergangenen Jahre waren in dieser Saison meist vorn dabei, aber in den Einzelkonkurrenzen eben nur zwei Mal ganz oben auf dem Treppchen (Rydzek und Geiger in Val di Fiemme). Klappt es in Klingenthal mit dem dritten Erfolg? Letzte Saison feierte Fabian Rießle einen Doppelsieg im Vogtland. Der Zielspringt gegen Johannes Rydzek war einer der spektakulärsten des gesamten Winters. In dieser Saison sorgte vor allem Jarl Magnus Riiber für Schlagzeilen - und der kommt jetzt auch nach Klingenthal. Am Montag (28.01.2019) meldeten die Norweger ihren Superstar nach. Sie sind damit mit dem stärksten Aufgebot am Start. Aus der Weltspitze fehlen einzig die Japaner.

Schneemassen - Helfer im Dauereinsatz

Was nicht fehlt, ist der Schnee. "Wir haben fast zu viel", sagt Pressesprecher Gunther Brand lachend. Aber lieber zu viel, als zu wenig. 2016 hatten die Organisatoren diesen Albtraum erlebt. Alles war bestens vorbereitet, nur der Schnee fehlte. Ein Albtraum. Von der weißen Pracht gibt es in diesem Jahr genügend. Helfer sind seit Tagen beschäftigt, ideale Bedingungen für Sportler und Fans zu schaffen. Schanze und Loipe sind präpariert worden, wobei der Neuschnee am Dienstag noch einmal für zusätzlichen Schweiß sorgte. Allein am Vormittag wurde der Anlauf dreimal vom Schnee befreit. Stimmen die Prognosen, soll es aber der letzte Schnee bis zum Wochenende gewesen sein.



Die Veranstalter hoffen, dass sich daran nichts ändert und viele Fans zum sechsten Weltcup-Auflage in der Nordischen Kombination nach Klingenthal strömen. Im letzten Jahr waren es knapp 15.000 Zuschauer an den drei Wettkampftagen.

Die Sieger in Klingenthal

Sieger Eric Frenzel sowie Ronny Ackermann (li.) und Anssi Koivuranta (re.) beim Weltcup der Nordischen Kombi 2008 in Klingenthal

2018: Fabian Rießle (Doppelsieg)

2016: Kein Wettbewerb / Absage wegen Schneemangels

2013: Eric Frenzel (Doppelsieg)

2012: Akito Watabe (Japan) und Jason Lamy Chappuis (Frankreich)

2009: Anssi Koivuranta (Finnland) und Bill Demong (USA)

2008: Eric Frenzel und Ronny Ackermann

Zeitplan der 6. Weltcup-Auflage in Klingenthal

Samstag

12.55 Uhr: Springen

15.00 Uhr: Langlauf

Sonntag

12.15 Uhr: Springen

15.00 Uhr: Langlauf

Stand: 29.01.2019, 12:18