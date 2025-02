Nordische Kombination Geiger bereit für den nächsten Sieg Stand: 07.02.2025 15:23 Uhr

Kombinierer Vinzenz Geiger hat im Rennen über die 10 Kilometer die Skispitzen als Erster im Ziel. Erster Verfolger im Springen ist Jarl Magnus Riiber.

Vinzenz Geiger konnte bei seinem Triple-Sieg in Seefeld viel Selbstvertrauen tanken. Zum ersten Wettkampf im estnischen Otepää wurde allerdings alles wieder auf Null gestellt und der Oberstdorfer musste im Duell mit dem großen Favoriten Jarl Magnus Riiber erneut alle Körner einsetzen. Im Zielsprint brachte Geiger die Skispitzen 0,2 Sekunden vor dem norwegischen Topfavoriten ins Ziel. Jens Luraas Oftebro (NOR) stürmte vor Stefan Rettenegger auf Rang drei. Julian Schmid wurde Lauf Fünfter.

Geiger gewinnt taktisches Rennen

Über die 10 Kilometer hielt sich Geiger wie Teamkollege Julian Schmid von Beginn an unter den Top Ten der Führungsgruppe. Nach fünf Kilometern war das Feld inklusive der Mitfavoriten Riiber, Jens Luraas Oftebro (NOR) und Thomas Rettenegger (AUT) noch eng zusammen. Bei 6,2 Kilometer zündeten Geiger und Manuel Faisst überraschend eine kleine Rakete und versuchten sich abzusetzen, doch das Feld fing die Ausreißer schnell wieder ein.



Auch Schmid machte in der Folge vorne Tempo und versuchte sich mit Faißt und Geiger in der Topgruppe abzusetzen. Im Zielsprint setzte sich dann Geiger kanpp vor Riiber durch. Schmid als Siebter und Manuel Faißt knapp vor Terence Weber auf Platz 12 lassen auf ein gutes Ergebnis hoffen. Wendelin Thannheimer (16.) Johannes Rydzek (24.), Tristan Sommefeldt (29.) und David Mach (41.) ergänzen den DSV-Zwischenstand.