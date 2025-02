Nordische Kombination in Seefeld Geiger auf Podestkurs - Riiber führt Stand: 02.02.2025 11:38 Uhr

Kombinations-Dominator Jarl Magnus Riiber geht als Führender nach dem Springen in die Loipe. Der Norweger führt vor den Österreichern Thomas Rettenegger und Johannes Lamparter. Vinzenz Geiger hat noch alle Chancen aufs Treppchen.

Nach Platz zwei am Samstag scheint Jarl Magnus Riiber zurückschlagen zu können. Der Norweger führt mit seinem Sprung auf 106 Meter. Der zweitplatzierte Rettenegger (104,5 Meter) geht nur mit 16 Sekunden Rückstand in die Loipe. Auch Johannes Lamparter (103,5 Meter) wird nur 30 Sekunden nach Riiber in die Loipe gehen.

Geiger will "cool bleiben"

Vinzenz Geiger ist nach dem Springen Fünfter, geht also mit einem Rückstand von 41 Sekunden in die Loipe. Eine Differenz, die der Mann vom SC Oberstdorf gut zulaufen kann. " Ich bin recht zufrieden mit dem Sprung, habe das ganze Wochenende gute Sprünge gezeigt ", strahlte Geiger am ARD-Mikrofon. In der Entscheidung über 12,5 Kilometer wolle er " cool bleiben ".

Am Samstag hatte Geiger zu früh den Schlussspurt angezogen und war noch von Riiber und dem Sieger Jens Luras Oftebro überholt worden. Letzterer verpatzte am Sonntag den Sprung und liegt nur auf Rang sechs mit fast einer Minute Rückstand (+0,58 Sekunden).

Alle Deutschen in Top 20

Die übrigen Deutschen haben deutliche Rückstände auf das Treppchen. Zweitbester Deutscher ist David Mach (8./+1,20 Minuten). Mit Johannes Rydzek (10./+1,28 Minuten), Julian Schmid (11./+1,32 Minuten), Wendelin Thannheimer (+1,48 Minuten), Manuel Faißt (16./+1,56 Minuten) und Terrence Weber (19./+2,12 Minuten) liegen alle Deutschen nach dem Springen in den Top 20. " Im Gesamten liegen wir in guter Position, da ist sicherlich noch was drin ", zeigte sich Cheftrainer Erik Frenzel im ARD-Interview zufrieden.

Enges Rennen in der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung des Seefeld-Triples, das bei den Männern seit 2014 stattfindet, ist es eng an der Spitze. Der Norweger Jens Luras Oftebro, der gestern gewinnen konnte, führt mit hauchdünnen 0,2 Punkten vor seinem Landsmann Jarl Magnus Riiber.

Vinzenz Geiger ist nach seinem dritten Platz am Samstag auch Dritter in der Gesamtwertung, hat aber ebenfalls nur 0,8 Punkte Rückstand auf den Führenden.