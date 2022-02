Manuel Faißt (SV Baiersbronn), die große Überraschung in Peking und eigentlich "Mister Zuverlässig" auf der Schanze kam ohne große Windunterstützung zu einem Durchschnittssprung auf 118 Meter - und braucht sehr frische Beine, wenn nach vorn noch etwas gehen soll. Aktuell ist er Zwölfter - mit einem Rückstand von 1:42 Minuten. "Es ist schwierig, weil der Wind sehr schnell wechselt, da braucht man das Quäntchen Glück. Grundsätzlich ist aber noch einiges drin" , war Faißt nach seinem Sprung in der Sportschau guter Dinge.

Schmid, Frenzel und Weber enttäuschend

Für Julian Schmid (SC Oberstdorf/20./114,5 Meter/+2:12 Minuten) und Terence Weber (SSV Geyer/18./114,0 m/ + 2:07 Minuten) ist der Weg nach vorn noch weiter. Nach dem furiosen Saisonstart klebt Weber seit Wochen das Pech an den Fersen. In Peking nach einem positiven Corona-Test ohne Einsatz, stürzte er beim Teamsprint am Samstag in der Staffel und ging gemeinsam mit Faißt leer aus. Im Einzel nun bekam er als einer der Wenigen im Feld sogar Pluspunkte, weil die Windunterstützung fehlte.

Auch Eric Frenzel (SSV Geyer/112,5 m) hat eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Nach einem unruhigen Flug liegt der mehrfache Olympiasieger zur Halbzeit deutlich abgeschlagen auf dem 26. Platz - auf den Spitzenreiter sind es schon 2:26 Minuten Rückstand.

Rießle kommt nicht in Form

Eine Saison zum Vergessen erlebt indes Fabian Rießle (SZ Breitnau). Der Routinier, der Olympia verpasst hatte, kam nur auf 107 Meter, winkte enttäuscht und ratlos ab. Er liegt damit nur auf dem 30. Platz - und greift erst drei Minuten nach Riiber ins Geschehen ein.

Kampf um die große Kristallkugel

In der Nordischen Kombination geht es noch um den Weltcup-Gesamtsieg. Johannes Lamparter (1.030 Punkte) und Jarl-Magnus Riiber (883 Punkte) haben die besten Chancen. Vincenz Geiger ist mit seinen 776 Punkten wohl zu weit weg. Viele Chancen bleiben nicht mehr. Nach Lahti geht es für die Kombinierer am kommenden Wochenende in Oslo weiter. Zum Abschluss freuen sich die Deutschen auf ein Heimspiel am 12./13. März in Schonach.

