Kampf um die große Kristallkugel

Nur gut, dass die Saison bald vorüber ist, dürfte sich Weber denken. Noch zwei Weltcup-Stationen stehen aus. Nach Lahti geht es für die Kombinierer am kommenden Wochenende in Oslo weiter. Zum Abschluss freuen sich die Deutschen auf ein Heimspiel am 12./13. März in Schonach. Spannend ist der Kampf um den Gesamtsieg. Lamparter führt Riiber und Geiger - alle drei können sich die Krone noch aufsetzen.

Quelle: Sanny Stephan