Seefeld und die deutschen Nordischen Kombinierer - das passt richtig gut. Eric Frenzel gewann hier viermal das Nordic Combined Triple. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr gab es für das Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch Einzel-Gold von der Großschanze, Gold im Team-Sprint und Silber in der Staffel. Und nun geht es wieder in den Tiroler Wintersportort.

Siebtes Seefeld Triple steht an

Von Freitag (31.01.2020) bis Sonntag (02.02.2020) steht das insgesamt siebte Nordic Combined Triple an. In diesem Jahr ist die Mini-Wettkampfserie, die neben den Sprüngen von der Normalschanze am Freitag einen 5-km-Langlauf, am Samstag einen 10-Kilometer-Langlauf und am Sonntag einen 15-Kilometer-Langlauf vorsieht, für die Kombinierer der Saison-Höhepunkt.

Fabian Rießle: "Norweger ärgern"

Fabian Rießle und Eric Frenzel jubeln in Seefeld

So auch für Fabian Rießle, in den vergangenen beiden Jahren als Gesamt-Dritter und –Zweiter bester Deutscher. "Ich freue mich auf Seefeld - das Triple ist quasi unser Saison-Highlight. Und immer etwas Besonderes, weil man Tag für Tag seinen Rückstand oder Vorsprung mitnimmt" , so der 29-Jährige, der in diesem Winter bereits in zwei Einzelrennen auf das Podest lief, aber noch ohne Sieg ist. "Ich werde auf jeden Fall Gas geben“, verspricht der Schwarzwälder. „Als deutsches Team hoffen wir insgesamt, dass wir die Norweger wieder ein bisschen ärgern können. Das hat uns in Oberstdorf schon etwas genervt, dass die da so übermächtig waren."

Hermann Weinbuch: "Schanze liegt uns"