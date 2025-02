Nordische Kombination Armbruster nach Massenstart vorne dabei Stand: 07.02.2025 14:44 Uhr

Natalie Armbruster ist im Massenstart in eine starke Ausgangsposition für das abschließende Springen gelaufen. In Führung liegt eine Norwegerin.

Natalie Armbruster ist mit ihrem Triple-Sieg in Seefeld ins Gelbe Trikot geschlüpft. Nach den ersten Weltcupsiegen ihrer Karriere soll im estnischen Otepää für die 19-Jährige der nächste folgen.



Der Grundstein ist gelegt: Im Langlauf-Rennen über die fünf Kilometer erkämpfte sich die DSV-Athletin Rang zwei hinter Mitfavoritin Ida Maria Hagen. Nur 16,8 Sekunden der Abstand auf die Norwegerin und damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Springen (17.15 Uhr) am Abend. Dritte nach dem Lauf ist die Japanerin Haruka Kasai.

Jenny Nowak ist nach dem Massenstart 11. vor Teamkollegin Cindy Haasch. Maria Gerboth hat sich zur Halbzeit auf Rang 17., Sophia Maurus als 19. in Position gebracht.

Hagen will Gesamtweltcup-Führung zurück

Im Massenstartformat war Armbruster in Seefeld auf Rang drei gelaufen. Ida Maria Hagen, die am vergangenen Wochenende nach einem zu großen Anzug disqualifiziert worden war und dadurch die Führung im Gesamtweltcup an Armbruster verloren hatte, will jetzt die Führung zurück.