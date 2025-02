Nordische Kombination Armbruster greift in Seefeld nach nächstem Sieg Stand: 02.02.2025 10:20 Uhr

Kombiniererin Nathalie Armbruster steht nach ihrem Erfolg gestern vor dem nächsten Sieg beim Seefeld-Triple. Die 19-Jährige führt nach dem Springen und geht mit deutlichem Vorsprung in die Loipe.

Wie schon am Samstag scheint Nathalie Armbruster wieder einen Sahnetag erwischt zu haben. Die 19-Jährige sprang am letzten Tag des Seefeld-Triples auf 97 Meter und setzte sich nach Punkten an die Spitze des Klassements.

Komfortabler Vorsprung für Armbruster

Mit 53 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Norwegerin Gyda Westvold Hansen geht die Schwarzwälderin auf die Loipe und greift nach ihrem nächsten Sieg und dem Sieg in der Triple-Seefeld-Wertung. Die Japanerin Yuna Kasai liegt nach dem Springen auf Rang drei.

" Ich bin richtig zufrieden, ich hätte das niemals erwartet ", war Armbruster nach dem ersten Teil des Gundersen-Wettbewerbs wie schon am Samstag sprachlos.

Armbruster mit guten Chancen auf Seefeld-Triple-Titel

Nach ihrem Triumph am Samstag geht Nathalie Armbruster als Führende in den letzten Tag des Seefeld-Triples, das in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Frauen stattfindet. 9,4 Punkte Vorsprung hat die 19-Jährige auf die Norwegerin Gyda Westvold Hansen. Dahinter folgt Yuna Kasai aus Japan.

Die übrigen DSV-Starter werden auch heute nichts mit dem Podium zu tun haben. Jenny Nowak sprang auf gute 95 Meter und ist zur Halbzeit Siebte vor ihrer Teamkollegin Maria Gerboth (96,5 Meter). Cindy Haasch (89,0 Meter) ist Zwölfte. Svenja Würth und Ronja Loh ließen den Wettkampf aus.