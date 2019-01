Deutsche Kombinierer triumphieren doppelt

Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek waren nach dem Springen als Vierter (+37 Sekunden) und Sechster (+42 Sekunden) ins 10-Kilometer-Rennen gegangen. Auf der Strecke arbeiteten die beiden DSV-Athleten perfekt zusammen und machten am Ende den Sieg unter sich aus. Dabei hatte sich Geiger das Rennen einen Tick besser eingeteilt und holte den Sieg vor seinem Teamkameraden. Rang drei ging in Abwesenheit des im Gesamtweltcup führenden Norwegers Jarl Magnus Riiber an den Japaner Akito Watabe.

Alles auf Angriff

Das Duo Geiger/Rydzek aus Oberstdorf hatte schnell zur Spitze aufgeschlossen und war zunächst in einer Vierergruppe mit Watabe und dem Führenden nach dem Springen, Franz-Josef Rehrl (Österreich), unterwegs. Nach etwa sechs Kilometern attackierten Rydzek und Geiger und rissen sofort eine Lücke. Bei der Zwischenzeit nach 7,5 km hatten sie bereits einen Vorsprung von knapp 15 Sekunden.

Vinzenz Geiger beim Springen in Val di Fiemme

Am letzten Anstieg zündete Geiger dann den entscheidenden Turbo und ließ Rydzek keine Chance. "Erster Sieg - besser geht es nicht" , freute sich Geiger im Ziel. "Heute war einfach ein perfekter Tag. Am Schluss konnte ich noch einmal alles rauskitzeln, am letzten Anstieg habe ich alles gegeben" . Am Ende hatte der 21-Jährige gut sieben Sekunden Vorsprung auf Rydzek. Der hatte nur Lob übrig für seinen jungen Mannschaftskollegen: "Vinz und ich haben toll zusammengearbeitet. Der letzte Stieg von ihm war unglaublich." Am Freitag (11.01.19) hatte Rydzek den Wettbewerb gewonnen und damit für den ersten deutschen Einzelsieg in diesem Winter gesorgt.

Sehr gute Mannschaftsbilanz