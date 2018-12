Wintersport-News vom Mittwoch - Dahlmeier zurück im Weltcup

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier gibt in Nove Mesto ihr Comeback im Biathlon-Weltcup. Wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch (19.12.) mitteilte, wird die 25-Jährige beim Sprint am Freitag starten. "Laura hat in den vergangenen Wochen gut trainieren können und ist gesundheitlich wieder voll belastbar", sagte Disziplin-Trainer Florian Steirer. Laura Dahlmeier hatte wegen eines geschwächten Immunsystems nicht wie gewohnt trainieren können. In der vergangenen Woche war sie aber bereits im zweitklassigen IBU-Cup an den Start gegangen.

Stand: 19.12.2018, 10:12