Weltcup in Ruka Schwedinnen feiern Doppelsieg in der Verfolgung Stand: 27.11.2022 14:26 Uhr

Mit einem souveränen Auftritt haben die schwedischen Langläuferinnen die Verfolgung in Ruka gewonnen. Die deutschen Starterinnen verpassten die Top Ten. Die erreichte bei den Männern Friedrich Moch.

Von Raphael Honndorf

Frida Karlsson aus Schweden hat die Verfolgung über 20 Kilometer im Ruka für sich entschieden. Bei ihrem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg am Sonntag (27.11.2022) kam ihre Teamkollegin Ebba Andersson auf Rang zwei. Die Norwegerin Tiril Udnes Weng setzte sich im Zielsprint gegen ihre Cousine Heidi Weng durch und sicherte sich so den letzten Platz auf dem Podest.

Die deutschen Langläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl hielten lange Zeit in der Verfolgergruppe mit, konnten im Finale aber nicht ganz folgen und wurden 13. (+ 1:28,1 Minuten) und 14. (+ 1:32,6 min). Sofie Krehl kam als 30. ins Ziel (+ 4:52,1 min) und landete damit direkt vor Coletta Rydzek (+ 4:54,5 min). Lisa Lohmann musste sich mit Rang 36 begnügen (+ 6:34,3 min).

Hennig und Carl müssen abreißen lassen

An der Spitze des Feldes machten die beiden Schwedinnen Andersson und Karlsson, die mit 13 Sekunden vor Hennig auf die Strecke gingen, von Beginn an Tempo und konnten den Abstand zu den Verfolgern Stück für Stück ausbauen. In der ersten Verfolgergruppe war Hennig vertreten, von hinten schloss eine zweite Gruppe mit Carl auf. Das nun zehn Frauen starke Pulk konnte aber keine Zeit auf die Spitzenreiterinnen gutmachen.

Deutschlands Katharina Hennig führt die Verfolgergruppe an

Drei Kilometer vor dem Ziel folgte ganz vorne der Angriff von Karlsson, die sich schnell von ihrer Landsfrau absetzen konnte und nun als Solistin dem Sieg entgegenlief. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch in der Verfolgergruppe das Tempo verschärft. Dem Antritt konnten Hennig, die in der Saison-Vorbereitung mit einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte, und Carl zunächst nicht folgen und mussten etwas abreißen lassen. Somit waren die Chancen auf das Podest weg.

Top-Ten-Platz für Friedrich Moch

Bei den Männern hat Überläufer Johannes Hoesflot Klaebo seine Ausnahmestellung einmal mehr untermauert und den dritten Sieg im dritten Rennen der Saison gefeiert. Er setzte sich wie schon am Samstag vor seinem norwegischen Teamkollegen Paal Golberg durch. Dritter wurde der Schwede Calle Halfvarsson.

Friedrich Moch erreichte nach den 20 Kilometern mit knapp neun Sekunden Rückstand einen starken zehnten Platz. Lucas Bögl konnte sich als 14. (+ 39,6 Sekunden) über die halbe WM-Norm freuen, die Moch mit seinem zweiten Top-15-Platz vervollständigt hat. Albert Kuchler wurde 40. (+ 2:29,6 Minuten). Janosch Brugger fiel weit zurüück und musste sich mit Rang 49 (+ 3:06,9 min) zufrieden geben, Florian Notz mir Position 58 (+ 4:49,2 min).

Konnte sich am Ende in den Top 10 platzieren: Friedrich Moch

Brugger kann nicht mithalten - Moch vorne dabei

Brugger hatte als Achter des Klassik-Einzels aus Sicht des Deutschen Skiverbandes die beste Ausgangslage, erwischte aber in der eher ungeliebten freien Technik keinen guten Tag und verlor bereits früh Zeit. In die andere Richtung ging es für Friedrich Moch. Gestartet auf Position 15 war er Teil einer großen Gruppe, die sich bis an die Spitze nach vorne arbeitete.

Dort war Klaebo mit 20 Sekunden Vorsprung gestartet, ließ die Verfolger nach einem Drittel der Distanz aber aufschließen, um das Rennen nicht alleine von vorne laufen zu müssen. 45 Sekunden hinter der nun elfköpfigen Führungstraube folgte die nächste Gruppe, in der auch Lucas Bögl vertreten war. Die Entscheidung um den Sieg fiel wenige hundert Meter vor dem Ziel, als Klaebo antrat und den anderen keine Chance ließ.