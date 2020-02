Video: Rebensburg nach Abfahrt-Sieg: "Richtig wichtig, dass ich beim Heim-Rennen gut in Form bin"

Sportschau. . 02:44 Min. . Das Erste.

Viktoria Rebensburg hat bei der Abfahrt in der Heimat eine tolle Zeit hingelegt und feiert ihren ersten Abfahrtssieg. Am ARD-Mikrofon erzählt sie wie wichtig ihr diese gute Form in Garmisch-Partenkirchen war, zudem analysiert ARD-Alpin-Experte Felix Neureuther ihre Abfahrt. | video