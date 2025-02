Langlauf-Weltcup US-Läufer Schumacher ärgert fast die Norweger Stand: 16.02.2025 11:58 Uhr

Die norwegischen Männer haben sich im letzten Rennen vor der WM in bestechender Form präsentiert. Nur ein US-Amerikaner konnte in Falun im Massenstart über 20 Kilometer am Sonntag (16.02.2025) mithalten. Die Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) hatten dagegen einmal mehr nichts mit den vorderen Platzierungen zu tun. Nur Lucas Bögl konnte am Anfang mithalten.

Nach 20 Kilometer hatte Pal Goldberg die meisten Reserven und setzte sich knapp gegen Gus Schumacher aus den USA durch, der seinen zweiten Weltcupsieg nur um 0,3 Sekunden verpasste. Harald Östberg Amundsen wurde Dritter (+0,9 Sekunden). Auf die Plätze vier (Andreas Fjorden Ree) und fünf (Simen Hegstad Krüger) gingen an Norweger.

Die deutschen Starter Lucas Bögl und Albert Kuchler kamen auf den Rängen 40 und 41 mit knapp zweieinhalb Minuten Rückstand ins Ziel. Robin Fischer wurde 60. (+4:40,7 Minuten).

Bögl muss in der dritten Runde abreißen lassen

Nach einem gemäßigten Start zog der Österreicher Mika Vermeulen in der zweiten Runde das Tempo an und sorgte dafür, dass sich das Feld weit auseinanderzog und kurz darauf in größere Gruppen zerfiel. Von den drei DSV-Startern konnte lediglich Bögl die erste Tempoverschärfung mitgehen. Kuchler und Fischer waren nicht unter den ersten 50 und hatten nach acht Kilometern schon 50 Sekunden Rückstand.

Aber auch Bögl musste beim nächsten Antritt der Spitze abreißen lassen. Die Norweger, bei denen Johannes Hoesflot Klaebo am Sonntag auf einen Start verzichtete, sorgten dafür, dass die Spitzengruppe von 38 auf 24 Läufer zusammenschmolz. Und es wurden immer weniger. Knapp zwei Kilometer vor dem Ziel waren nur sechs Mann vorne, die schließlich den Sieg unter sich ausmachten.

Den Abschluss des Weltcups in Falun bestreiten am Sonntagnachmittag die Frauen, die ebenfalls im Massenstart über 20 Kilometer durch die schwedischen Wälder jagen.