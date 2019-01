Klaebo gewinnt Tour-de-Ski-Verfolgung - Notz 25.

Dritter Erfolg bei der fünften Etappe der Tour de Ski für den Norweger Johannes Heosflot Klaebo. Der Weltcup-Gesamtsieger der vergangenen Saison triumphierte am Donnerstag (03.01.2019) im Schlusssprint. Klaebo verwies den Russen Sergej Ustjugow auf Rang um 0,4 Sekunden auf Rang zwei. Dritter mit einem Rückstand von 1:08,2 Minuten wurde der Russe Alexander Bolschunow.



Mit dem Sieg behauptete Klaebo seine Führung in der Gesamtwertung gegenüber Ustjugow. Er liegt aber nur noch rund 5 Sekunden vorn.

Klaebo und Ustjugow laufen von vorn

Das Rennen, das mit den Abständen der Tour-de-Ski-Gesamtwertung gestartet wurde, bot über weite Strecken ein recht eintöniges Bild. Spitzenreiter Klaebo durfte das Rennen eröffnen, 15,4 Sekunden später ging Ustjugow in die Loipe. Weil der am Mittwoch im Massenstart siegreiche Gesamt-Dritte Emil Iversen auf einen Start verzichtete, folgte Bolschunow als Dritter mit 46,6 Sekunden Rückstand. Mit mehr als 1:20 Minuten startete dann der große Rest des Klassements.



Nach weniger als zwei Kilometern hatte Usjugow Klaebo gestellt. Vorn liefen die beiden nun an der Spitze ein einsames Rennen. Ebenso wie Bolschunow, der nach vorn nicht aufschließen konnte, von hinten aber auch nicht geschluckt wurde. Während Ustjugow im Rennen immer wieder die Führungsarbeit übernahm, gehörten die letzten 500 Meter Klaebo. Der Norweger zog am letzten Anstieg an und verteidigte die Führung bis ins Ziel.

Florian Notz einziger Deutscher in den Weltcup-Punkten

Florian Notz

Die Deutschen hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder hatte zwar vor dem Rennen in der ARD -Sportschau versprochen: "Die Bedingungen sind gut. Wir gehen voll auf Angriff." Deutlich nach vorn laufen konnte aber keiner aus seinem Quintett. Bester aus dem DSV -Lager wurde Florian Notz, der seinen 25. Startplatz behauptete. Sein Rückstand auf die Spitze betrug 3:15,4 Minuten. Knapp die Top 30 und damit die Weltcupppunkte verpasste Janosch Brugger. Er verbesserte sich von Startplatz 36 auf Rang 31. (+ 3:49,4 Minuten). Lucas Bögl lief von Platz 39 auf Rang 36. (+ 4:05,6 Minuten), Jonas Dobler von 49 auf 43 (+ 5:05,5 Minuten), Andras Katz von 53 auf 45 (+ 5:14,1 Minuten). Sebastian Eisenlauer verlor drei Plätze und kam als 46. ins Ziel (+ 5:18,9 Minuten).



Zwei Deutsche beendeten die Tour. Thomas Bing war gar nicht am Start - er beendete die Tour auf Rang 60 liegend. Valentin Mättig gab das Rennen auf den letzten beiden Kilometern auf.

dh | Stand: 03.01.2019, 13:46