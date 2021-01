Die Russin Julia Stupak krönte ihre starke Leistung und sicherte sich den Sieg über zehn Kilometer im klassischen Stil. Zweite wurde die Schwedin Ebba Andersson vor Diggins. Die zweite US-Amerikanerin, Rosie Brennan, verlor als Vierte 17 Sekunden. "Es war ein taktisch geprägtes Rennen. Heute vor einem Jahr wurde mein Sohn geboren. Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe, das ist ein kleines Geschenk für ihn" , freute sich Stupak.

Ein erneut starkes Rennen lieferte Katharina Hennig ab. Sie landete auf dem achten Platz, ihre dritte Top-Ten-Platzierung bei der Tour. In der Gesamtwertung bleibt die Sächsin Neunte.

Aus einem Duo wird ein Quartett - Hennig bleibt dran

Die Startreihenfolge richtete sich im Verfolger diesmal nach dem Ergebnis vom Dienstag, nicht nach der Gesamtwertung wie in Val Müstair. Drei Mal musste eine 3,3 Kilometer lange Runde mit einem schweren Anstieg absolviert werden. Und die beiden führenden US-Amerikanerinnen, Jessie Diggins und Rosie Brennan sahen sich zwei starken Verfolgerinnen ausgesetzt. Julia Stupak aus Russland und die Schwedin Ebba Andersson holten schon in der ersten Runde die gut 25 Sekunden Rückstand auf, profitierten auch von einem Sturz von Diggins. Als Quartett gingen die vier Langläuferinnen in die zweite Runde. Und die deutsche Hoffnung, Katharina Hennig? Die Sächsin lief in der geliebten Klassik-Technik ein beherztes Rennen, las nach vier Kilometern schon auf dem siebten Platz.

Diggins greift an - Stupak hält gegen

Die Entscheidung: Julia Stupak (vorn) mit Ebba Andersson (li.) und Jessie Diggins

Auf der letzten Runde musste dann Brennan abreißen lassen, die Tour-Führende Diggins biss sich dagegen weiter fest. Und griff beim letzten Anstieg sogar noch einmal an. Die Schwedin Andersson schien aus dem Rennen, kam dann aber noch als Zweite ins Ziel Und die Russin Stupak erwies sich als die stärkste Sprinterin und sicherte sich ihren zweiten Weltcup-Sieg.

DSV-Trio kompakt ins Ziel

Deutlich nach Hennig kamen auch die anderen drei deutschen Langläuferinnen ins Ziel: Pia Fink, Julia Preußger und Antoinia Fräbel landeten auf den Plätzen 32, 33 und 35.

Kurioser Unfall bei Frida Karlsson

Die Schwedin Frida Karlsson, ursprüngliche Favoritin auf den Gesamtsieg in die Tour gestartet, verlor im Massenstartrennen 52 Sekunden auf die Siegerin. Ein Grund könnte sein, dass sie vor dem Rennen bei Klimmzügen im Zimmer gestürzt war und später über Nackenschmerzen und einem Bluterguss am Po klagte. Sie sei mit Schmerzmitteln gelaufen, da die Schwedinnen weder Arzt noch Physiotherapeut vor Ort hätten. Trotzdem habe sie die Schmerzen die ganze Zeit bemerkt. Auch beim Verfolger wurde die 21-Jährige nur Neunte.