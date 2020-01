Klaebo gewinnt Massenstart, DSV-Herren abgeschlagen

Sebastian Eisenlauer (29./Sonthofen) und Lucas Bögl (32./Gaißach) waren die besten deutschen Herren beim Tagessieg des norwegischen Vorjahres-Gesamtsiegers Johannes Klaebo im Klassiker über 15 Kilometer.

Der Norweger verwies die Konkurrenz im italienischen Val di Fiemme nach 39:51,0 Min. auf die Plätze. Sergej Ustjugow (Russland) hatte als Zweiter +0,7 Sek. Rückstand. Dritter wurde sein Teamkollege Alexander Bolschunow (+1,0). Eisenlauer hatte im Ziel bereits 1:05,3 Minuten Rückstand auf die Bestzeit von Klaebo. Bögl lag 1:22,3 Minuten zurück. Janosch Brugger (Schluchsee) kam als 47. mit 2:34,7 Minuten Rückstand ins Ziel.

Am Samstag stehen Sprintrennen in Val di Fiemme auf dem Programm. Den Abschluss der Tour de Ski bildet am Sonntag traditionell die Kletterpartie auf die Alpe Cermis.