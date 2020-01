Tour de Ski - Östberg besiegt Johaug, Hennig Neunte

Therese Johaug hat bei der Tour de Ski der Langläuferinnen eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Die norwegische Tour-Gesamtführende unterlag am Neujahrstag (1.1.2020) in Toblach in der 10-Kilometer-Verfolgung im Schlussprint Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg.

Norwegischer Dreifachsieg: Östberg vor Johaug und Weng

Johaug und Östberg gingen innerhalb von einer Sekunde ins Rennen und liefen den Wettkampf, der in klassischer Technik ausgetragen wurde, die gesamte Zeit von vorn. Johaug machte zumeist die Führungsarbeit, konnte Östberg aber nicht abschütteln. Im Schlusssprint setzte sich dann die bessere Sprinterin Östberg durch.



Den Kampf einer dreiköpfigen Verfolgergruppe um den dritten Platz gewann ebenfalls eine Norwegerin: 27,2 Sekunden nach Östberg überquerte Heidi Wenig die Ziellinie und verwies Natalia Neprjaewa (Russland) sowie Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegen) auf die Plätze.

Katharina Hennig starke Neunte

Katharina Hennig

In der zweiten Verfolgergruppe war dann auch die beste deutsche Langläuferin: Katharina Hennig, die im 15-Kilometer-Freistilrennen am Dienstag (31.12.2019) Zehnte wurde, verbesserte sich noch um einen Rang und wurde Neunte. Als zweitbeste Deutsche kam Victoria Carl als 19. ins Ziel.

Johaug bleibt Gesamtspitzenreiterin

In der Gesamtwertung der Tour de Ski verteidigte Therese Johaug ihre Führung. Zweite ist jetzt Östberg, die die Russin Natalia Neprayewa, die hinter Weng auf Rang vier abrutschte.