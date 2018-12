Langläuferin Hennig bei Neprjajewa-Sieg in den Top Ten

Hennig wird starke Zehnte bei Tour de Ski

Hennig hatte im Ziel 49,5 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Mit ihrem Resultat schaffte die 22 Jahre alte Oberwiesenthalerin die halbe Qualifikation für die nordische WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März). Die weiteren deutschen Starterinnen Victoria Carl (21.), Julia Belger (37.), Pia Fink (46.), Laura Gimmler (48.), Elisabeth Schicho (51.) und Sandra Ringwald (58.) verpassten die Top 20.

Katharina Hennig (Archiv)

Tour de Ski - von Toblach nach Val di Fiemme

Am Neujahrstag wird im Schweizer Val Müstair im freien Stil gesprintet, bevor es ohne Ruhetag zur dritten Tour-Station in Oberstdorf (2. und 3. Januar) weitergeht. Das Finale steigt am 5. und 6. Januar auf dem Alpe Cermis im italienischen Val di Fiemme.

