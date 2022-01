Rydzek: " Tour ist jetzt für mich beendet "

Rydzek war trotz ihres Halbfinal-Ausscheidens glücklich: Das neue Jahr beginnt wie das alte aufgehört hat. Das freut mich, dass sich die harte Arbeit bezahlt macht. Die Kurven bin ich sehr gut gefahren. Und auch die Zielgerade habe ich gut gemacht" , sagte sie nach dem Rennen. Zudem kündigte sie ihren Ausstieg aus dem Etappenrennen an. "Die Tour ist jetzt für mich nach den zwei Sprints beendet. Jetzt kommt noch einmal eine kleine Erholungsphase. Und dann werde ich noch einmal die Sprint-Weltcups als Training für Olympia nutzen."

Frauen: Neprjajewa gewinnt und übernimmt Gelb

Den Tagessieg bei den Frauen holte sich Natalja Neprjajewa. Die Russin setzte sich in einem spannenden Finale bei Sonnenschein in Oberstdorf mit einem unwiderstehlichen Doppelstockschub auf den letzten Metern noch gegen die Schwedin Johanna Hagström (+ 0,32 Sekunden) durch. Platz drei ging an die Finnin Johanna Matintalo (+ 0,86 Sekunden). Mit ihrem Sprint-Sieg übernahm die 26-jährige Neprjajewa auch die Führung in der Tournee-Gesamtwertung.

Männer: Klaebo dominiert und siegt

Bei den Männern feierte Gesamt-Spitzenreiter Johannes Hoesflot Klabeo einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der Norweger, der die Qualifikation und alle Zwischenfinals gewann, setzte sich im Finale überlegen gegen seine beiden Landsmänner Erik Valnes (+ 0,37 Sekunden) und Paal Goldberg (+ 3,35 Sekunden) durch. Alexander Bolschunow, Klaebos russischer Konkurrent in der Tour-Gesamtwertung, verpasste das Finale um 0,2 Sekunden. Dadurch vergrößerte sich der Rückstand des Vorjahressiegers in der Gesamtwertung.

Hennig scheidet unglücklich im Viertelfinale aus

Aus dem deutschen Team hatten es insgesamt fünf Athletinnen und Athleten von der Qualifikation in die Viertelfinals geschafft. Hier schieden aber vier aus. Katharina Hennig scheiterte als Vierte ihres Viertelfinals, Sofie Krehl als Fünfte ihres Rennens und Katherine Sauerbrey als Sechste ihres Laufs. Pech hatte dabei Hennig, die als Zehnte noch beste Deutsche in der Qualifikation war. Die in Oberstdorf lebende Oberwiesenthalerin konnte einem von der Schwedin Frida Karlsson verursachten Sturz von Jessie Diggins ( USA ) zwar gerade noch ausweichen. Aber Hennig verlor bei dem Ausweichmanöver so viel Zeit, dass sie im Kampf um die ersten beiden Plätze ihres Viertelfinals nicht mehr eingreifen konnte.

Drei-Minuten-Strafe für Karlsson

Diggins verlor durch ihrem Sturz und durch das Ausscheiden das Gelbe Trikot der Tour-Spitzenreiterin. Frida Karlsson wurde als Sturz-Verursacherin auf Rang sechs des Laufs gesetzt und zusätzlich mit einer Drei-Minuten-Strafe für das Gesamt-Klassement bestraft. Damit dürften die Ambitionen für die Tournee-Wertung der bisher siebtplatzierten ebenfalls geplatzt sein.

Brugger: Premiere und Endstation Viertelfinale

Keine Chance auf das Halbfinale hatte dagegen Janosch Brugger, der als erster der DSV -Männer in dieser Saison die die Qualifikation eines Sprint-Weltcups überstand. Der Junioren-Weltmeister von 2017 in dieser Disziplin belegte in der Qualifikation noch Rang 17. Im Viertelfinale hatte Brugger dann aber gegen die starken Konkurrenten Alexander Bolschunow aus Russland oder Jovian Heidiger aus der Schweiz keine Chance und wurde nur Viertelfinal-Sechster.

Brugger: " In Val di Fiemme alles möglich "

Nach dem Rennen analysierte der 24-Jährige: "17. im Prolog zu werden war richtig gut. Das hat mich positiv gestimmt. Im Viertelfinale war mein Plan, relaxter anzugehen und Körner zu sparen. Bis zum finalen Anstieg hat das super funktioniert. Als dann vorn die Post abging, war ich aber etwas kraftlos."

Als Gesamt-26. verpasste Brugger seine vollständige Olympia-Qualifiaktion. Über 15 Kilometer am Donnerstag (30.12.2021) war der Schluchseer als Elfter bereits zur halben Quali gelaufen. " Jetzt gilt es, das Loch wieder zu füllen mit Pasta und dann geht es nach Val di Fiemme. Nach Val di Fiemme gehe ich mit einem lachenden Auge. Da war ich letztes Jahr Sechster im Massenstart klassik, da ist alles möglich. Ich hoffe, dass ich dort meine Olympia-Quali voll mache ", sagte Brugger.



Bei den Freistil-Sprints am Dienstag (28.12.2021) waren die deutschen Männer noch komplett in der Quali ausgeschieden.

Erkältung: Gimmler beendet Tour