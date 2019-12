Tour de Ski - Ustjugow siegt, Klaebo verliert Zeit, Bögl starker Neunter

Die russischen Skilangläufer haben am Silvestertag einen Dreifachsieg bei der Tour de Ski gefeiert. Den Sieg im 15-Kilometer-Freistilrennen im Intervallstart feierte am Dienstag (31.12.2019) Sergej Ustjugow vor Ivan Jakimuschkin (+ 22,6 Sekunden) und Alexander Bolschunow (+ 29,0 Sekunden). Ustjugow, der bereits den Massenstart zum Auftakt gewonnen hatte, benötigte für die 15 Kilometer 31:02,5 Minuten.

Klaebo verliert 1:11 Minuten

Tour-de-Ski-Topfavorit Johannes Hoesflot Klaebo erwischte dagegen keinen guten Tag. Der Norweger konnte den Rückstand auf Ustjugow nur bis etwa zur Hälfte des Rennens in Grenzen halten. Nach 7,1 Kilometern lag er 21,9 Sekunden hinter dem Russen. Auf den letzten Kilometern verlor er noch einmal richtig Zeit und kam als 17. mit einem Rückstand von 1:11,4 Minuten auf den Tagessieger ins Ziel. Klaebo verlor auch die Gesamtführung an Ustjugow und liegt vor dem 15-Kilometer-Verfolgungsrennen am Donnerstag (1.1.2020) 37 Sekunden hinter Zweifach-Weltmeister Usjugow. Platz zwei belegt Bolschunow mit 27 Sekunden Rückstand auf den Spitzenreiter.

Lucas Bögl starker Neunter

Lucas Bögl

Von den deutschen Startern zeigte Lucas Bögl ein starkes Rennen. Der 29-Jährige vom SC Gaißach wurde mit 42,6 Sekunden Rückstand auf Ustjugow Neunter und feierte das erste Top-10-Einzelergebnis seiner Karriere. Auf Rang drei fehlten Bögl dabei nur 13 Sekunden.



Weit abgeschlagen dagegen die anderen deutschen Starter: Florian Notz wurde 33., Janosch Brugger, Sebastian Eisenlauer und Jonas Dobler kamen auf die Ränge 37 bis 39 im Feld der 77 Starter. Alle hatten mehr als 1:40 Minuten Rückstand auf die Spitze.