Tour de Ski - Johaug gewinnt, Hennig starke Zehnte

So knapp war es lange nicht, aber unter dem Strich steht in Toblach der nächste Sieg für Norwegens Langlauf-Königin Therese Johaug. Die 31-Jährige siegte am Dienstag (31.12.2019) mit dem winzigen Vorsprung von 0,7 Sekunden vor ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Østberg. Dahinter sicherte sich die Ebba Andersson (+10,2 Sek.) aus Schweden noch knapper mit 0,3 Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Heidi Weng Rang drei.

Hennigs Dank geht an Carl

Katharina Hennig ( WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) wiederholte mit 58,9 Sekunden Rückstand auf die Spitze ihren zehnten Rang aus dem Vorjahr. Die 23-Jährige, die zwischenzeitlich ordentlich zu kämpfen hatte, sagte im ZDF : "Ich bin total happy. Ich habe schon gedacht, ich muss abreißen lassen." Ein Lob ging an DSV -Kollegin Victoria Carl: "Das war ein absoluter Teamgeist in der Runde mit der Vicky. Als ich wusste, ich habe es gleich geschafft, bin ich vorgegangen, damit sie sich auch ein bisschen ausruhen konnte."

Carl auf Rang 14, Fink muss passen

Victoria Carl (Archiv)

Carl ( SC Motor Zella-Mehlis), die vor allem auf geraden Strecken ihre Stärken hat, kam auf Rang 14 (+58,9 Sek.). Die 24-Jährige erklärte: "Die erste Runde war richtig, richtig gut." Sofie Krehl ( SC Oberstdorf) belegte im Feld mit 60 Starterinnen Platz 30 (+1:37,5 Min.). Pia Fink ( SV Bremelau), die über ein Kratzen im Hals klagte, verzichtete auf einen Start. Stattdessen gilt ihr Fokus dem FIS -Weltcup am 11. und 12. Januar 2020 am Dresdner Königsufer.

Bundestrainer Schlickenrieder zufrieden

Bundestrainer Peter Schlickenrieder (Archiv)

Bundestrainer Peter Schlickenrieder bewertete den letzten Wettbewerb des Jahres positiv: "Wir können mit drei FrKathariauen unter den Top 30 zufrieden sein. Wir kommen immer besser in Schwung." Am Neujahrstag geht es ohne Pause ins Jahr 2020, wenn das 10-Kilometer-Verfolgungsrennen in der klassischen Technik ansteht.