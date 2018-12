Tour de Ski im Schatten der WM

Die prestigeträchtige Tour de Ski ringt auch im nacholympischen Winter weiter um Anerkennung. Langlauf-Stars wie Therese Johaug, die in der laufenden Saison im Weltcup bei fünf Starts in Distanzrennen noch ungeschlagen ist, und Schwedens Topläuferin Charlotte Kalla verzichten mit Blick auf den Saisonhöhepunkt - die nordische WM im österreichischen Seefeld (19. Februar bis 3. März) - auf ihre Teilnahme an dem kräftezehrenden Wettbewerb.

Umso größere Steine dürften den Veranstaltern vom Herzen gefallen sein, als der norwegische Topstar Johannes Hösflot Kläbo sein Debüt bei der Tour bekannt gab. Der 22-Jährige geht bei der 13. Auflage erstmals an den Start und will in die Fußstapfen von Vorjahressieger Dario Cologna (Schweiz) treten.

Tour de Ski nur "Zwischenstation"

Auch 18 deutsche Teilnehmer sind dabei, wenn am Samstag (29.12.) im italienischen Toblach der Startschuss fällt. Für die Athleten vom Deutschen Skiverband ( DSV ) steht dabei die Qualifikation für die WM im Vordergrund. "Die Tour ist eine Zwischenstation in Richtung WM" , gibt Teamchef Peter Schlickenrieder zu. Viele Langläufer werden daher schon während der Tour aussteigen, um dem kraftraubenden Berganstieg im Val die Fiemme zu entgehen.

So auch der deutsche Youngster Janosch Brugger, der Anfang Dezember in Lillehammer mit dem ersten Sieg eines deutschen Skilangläufers seit fast vier Jahren für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte. Auch der 21-Jährige sieht die Tour nur als "Zwischenstation": "Weil ich jetzt schon weiß, dass ich nach Oberstdorf aussteigen werde, denn ich habe neben der WM, für die ich mich anbieten möchte, auch noch die U23-WM zu bestreiten" , sagte Brugger. Der Fokus der deutschen Läufer liegt daher vor allem auf dem Tour-Heimspiel in Oberstdorf. "Die Distanzläufer sollen zum Heimweltcup ihre persönlichen Saison-Bestleistungen erzielen" , fordert Schlickenrieder, der bei seinen Athleten eine Leistungssteigerung erkennen möchte.

Vorjahressieger Weng und Cologna mit dabei

Verzichten muss Schlickenrieder in Nicole Fessel und Steffi Böhler auf zwei arrivierte Läuferinnen. Die 37-jährige Böhler nahm bislang an allen zwölf Auflagen der Tour de Ski teil, wegen einer Muskelverletzung muss sie die vier Stationen in Südtirol (29. und 30. Dezember), Val Müstair/Schweiz (1. Januar), Oberstdorf (2. und 3. Januar) und Val di Fiemme/Italien (5. und 6. Januar) auslassen.

Mit dabei sind hingegen die Vorjahressieger Cologna und Heidi Weng (Norwegen). Ob sie ihre Titel in einem engen Favoritenfeld verteidigen können, ist noch nicht abzusehen. Bei den Frauen zählen neben Weng auch Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg und die Österreicherin Teresa Stadlober zu den Favoritinnen, bei den Männern will sich auch der Weltcup-Führende Alexander Bolschunow (Russland) die Krone aufsetzen. Die Entscheidung fällt traditionell erst am letzten Tag, wenn sich am schweißtreibenden Berganstieg auf dem Alpe Cermis zeigt, wer die größten Kraftreserven hat.

red/sid | Stand: 27.12.2018, 13:26