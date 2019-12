Tour-de-Ski-Favorit Klaebo weist Glückwünsche zurück

Favorit Klaebo: "Es ist noch zu früh"

Vorzeitige Glückwünsche weist der Sprint-Spezialist aber noch zurück. "Es ist zu früh" , sagte Klaebo dem norwegischen TV -Sender NRK. "Für mich wird es wichtig, mich auf diesen Dienstag zu konzentrieren und nicht noch ein paar Sekunden zu verlieren." Klaebo führt das Klassement mit 32 Sekunden Vorsprung auf den Russen Alexander Bolschunow an.

Favoritin Johaug: "Es sind noch viele Rennen"

Therese Johaug: "Viele gute Athletinnen"

Bei den Frauen musste sich Topfavoritin Therese Johaug am Sonntag (29.12.2019) in Lenzerheide im ungeliebten Sprint bereits in den Viertelfinals geschlagen geben. Sie hat im Gesamtklassement fünf Sekunden Rückstand auf Spitzenreiterin Natalia Neprjajewa aus Russland. Die Top 5 bei den Frauen liegen innerhalb von 16 Sekunden, weshalb Johaug auch einen engen Kampf um den Gesamtsieg prophezeit: "Es sind noch viele Rennen und viele gute Athletinnen. Ich denke, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Östberg oder Jessica Diggins können gewinnen" , sagte Johaug am Sonntag (29.12.2019) in der ARD .

Bundestrainer Schlickenrieder: "Fehlt an Grundsätzlichem"

Kann Jonas Dobler wieder in die Top 10 laufen?