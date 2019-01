2:42,00 Minuten Vorsprung hatte Östberg auf die zweitplatzierte Russin Natalia Neprjajewa, als sie nach neun Kilometern im Freien Stil über die Ziellinie auf der "Alpe Cermis" lief. Östberg hatte die gesamte Tour de Ski, die in diesem Jahr zum 13. Mal ausgetragen wurde, fast nach Belieben dominiert und krönte sich nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen Jahren erstmals zur komplettesten Langläuferin des Winters. Dritte wurde die Finnin Krista Parmakoski. Der Sieg auf der Schlussetappe war Östbergs vierter Etappensieg bei der diesjährigen Tour in Folge.

Staffel-Olympiasiegerin Östberg war mit 53 Sekunden Vorsprung in die Schlussetappe gegangen und deklassierte auf dieser die Konkurrenz. Für den Toursieg bekommt Östberg ein Preisgeld von 55.000 Schweizer Franken (rund 49.000 Euro) und 400 Punkte für den Gesamtweltcup, den sie deutlich anführt. Im vergangenen Jahr war Östberg auf der Schlussetappe mit Steigungen von bis zu 28 Prozent noch von ihrer Landsfrau Heidi Weng abgefangen worden.