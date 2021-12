Finnischer Überraschungssieg - Victoria Carl beste Deutsche

Niskanen übernimmt auch Gesamtführung

Auf Rang zwei und drei in dem Intervallrennen kamen die favorisierten Ebba Andersson aus Schweden (+ 18,2 Sekunden) und Nataljia Neprjajewa aus Russland (+ 30,5 Sekunden). Bei Schneefall und Temperaturen um die Null Grad Celsius waren auch die Techniker gefordert - alle Langläuferinnen entschieden sich letztlich für Nowax-Ski.

Mit dem Tagessieg, dem dritten Weltcupsieg ihrer Karriere, übernahm Niskanen auch die Tour-de-Ski-Gesamtführung. Die bisher führende US-Amerikanerin Jessie Diggins kam einen Tag nach ihrem Sprintsieg nur auf Rang 16.

Carl zum dritten Mal auf Rang elf - "Freue mich"

Langläuferin Victoria Carl (Archivbild)

Beste aus dem deutschen Team wurde Victoria Carl als Elfte (+ 1:00,6 Minuten). Die Thüringerin, die es beim Sprint am Dienstag bis ins Viertelfinale schaffte, lief bereits zum dritten Mal in diesem Winter auf Platz elf. Die 26-Jährige, die das Rennen etwas verhalten anging, sich bis zum Ziel aber immer weiter steigerte, verpasste die siebte Top-10-Platzierung ihrer Karriere nur um 4,9 Sekunden.

Trotzdem überwog die Freude bei Carl, die in der Gesamtwertung auf Rang 13 nach vorn rutschte: "Das Rennen war in der ersten Runde etwas verhaltener. Das war in der Höhe aber gar nicht schlecht. In der zweiten Runde konnte ich mich ganz gut pushen. Im hinteren Abschnitt habe ich nochmal ganz gut Zeit gutgemacht. Es waren schwierige Bedingungen, wir hatten gutes Material. Ich bin zufrieden, ich freue mich sehr über das Ergebnis" , sagte Carl.

Vier Deutsche in den Top 30

In die Top 30 schafften es neben Carl noch Antonia Fräbel (Asbach) als 17. (+ 1:09,3 Minuten), Katharina Hennig (Oberwiesenthal) als 20. (+ 1:17,3 Minuten) und Katherina Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) als 21. (+1:17,8 Minuten). Während sich Tour-de-Ski-Debütantin Sauerbrey über ihre Platzierung freuen dürfte, ist der 20. Rang von Klassik-Spezialistin Hennig eine kleine Enttäuschung. Die Sächsin laborierte vor der Tour allerdings an einem Infekt. Freuen kann sich auch Fräbel, die das Rennen beherzt anging und sich nach 2,4 Kilometern als Neunte zwei Bonuspunkte für die Tour-de-Ski-Gesamtwertung holen konnte.

Rydzek diesmal abgeschlagen

In die Top 50 schafften es noch Pia Fink (Bremelau) als 39., Laura Gimmler (Oberstdorf) als 40., Lisa Lohmann (Oberhof) aus 42. und Sofie Krehl (Oberstdorf) als 48. Coletta Rydzek (Oberstdorf), die beim Tour-Auftakt am Dienstag noch mit Rang sechs geglänzt hatte, kam in dem Distanzrennen nur auf Rang 65. im Feld der 81 Starterinnen.

Dirk Hofmeister | Stand: 29.12.2021, 14:44