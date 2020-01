Lampic gewinnt bei den Frauen

Bei den Frauen heißt die Sprintsiegerin Annamarija Lampic. Im Finale setzte sich die Slowenin gegen Vortagssiegerin Astrid Jacobsen Uhrenholt und die US -Amerikanerin Jessica Diggins durch. In der Gesamtwertung behauptete die Norwegerin Therese Johaug ihre Führung. Sie profitierte davon, dass ihre erste Verfolgerin, Ingvild Flugstad Östberg (Norwegen) ebenso wie sie nur das Halbfinale erreichte und die drittplatzierte Russin Natalia Neprjajewa im Finale stürzte.

Hennig im Viertelfinale

Für Katharina Hennig ging es nach ihrem dritten Platz vom Vortag erwartungsgemäß nicht so weit nach vorn. Trotz der achtschnellsten Zeit im Prolog erwischte die 23-Jährige ein ausgesprochen schweres Viertelfinale mit der schwedischen Sprintspezialistin Maja Dahlqvist und der norwegischen Mitfavoritin auf den Gesamtsieg, Ingvild Flugstad Östberg. Hennig wurde in ihrem Lauf Vierte und in der Endabrechnung 17. "Ich habe versucht, die Motivation von gestern mitzunehmen, taktisch kann ich noch einiges dazulernen" , sagte sie nach dem Rennen im ZDF .

Antonia Fräbel hatte sich ebenfalls für das Viertelfinale qualifiziert, musste dort aber etwas Lehrgeld zahlen und schied aus.