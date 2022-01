Frischer Wind im deutschen Langlauf-Team

" Das, was die Jungs hier abgeliefert haben, war das i-Tüpfelchen ", sagte Peter Schlickenrieder wenige Minuten nach dem finalen Zieleinlauf bei der Tour de Ski. Kurz zuvor hatten zwei seiner Athleten im knapp zwei Kilometer langen Anstieg über 400 Höhenmeter zur Alpe Cermis die Langlauf-Welt überrascht. " Das war historisch und vom Feinsten. Das nach so einer Wettkampfserie noch herauszuholen, ist beeindruckend. Ich bin sehr zufrieden ", so der glückliche Bundestrainer.

Friedrich Moch sorgte mit Rang drei für den ersten Podestplatz der deutschen Männer seit sieben Jahren, Lucas Bögl lief mit Rang vier sein bestes Karriereresultat heraus. Wenige Stunden zuvor hatten auch die Frauen an gleicher Stelle überzeugt, Katharina Hennig lief in die Top Ten der Gesamtwertung und hatte damit ihr " Ziel erfüllt ". Und auch Katherine Sauerbrey schaffte es wieder unter die besten 20. Die Schlagzeilen aber sollten seit langem mal wieder den Männern gehören.