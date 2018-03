Skilangläuferin Sandra Ringwald hat beim Sprint-Weltcup in Falun das Finale verpasst. Die 27-Jährige wurde in ihrem Halbfinal-Lauf nur Sechste und Letzte. In der Endabrechnung wurde sie Elfte. Zuvor war Victoria Carl nach einem Sturz in ihrem Viertelfinale gescheitert. Die drei übrigen deutschen Starterinnen Stefanie Böhler, Pia Fink und Katharina Hennig überstanden die Qualifikation nicht.

Falk holt schwedischen Heimsieg

Der Tagessieg nach 1,4 Kilometern im freien Stil ging an Lokalmatadorin Hanna Falk, die bereits den Prolog, das Viertel- und Halbfinale dominierte hatte. Den schwedischen Doppelsieg machte Jonna Sundling als Zweite perfekt. Rang drei sicherte sich Marit Björgen aus Norwegen. Deren Landsfrau Maiken Caspersen Falla überstand zwar das Halbfinale nicht, durfte sich dennoch über den Gewinn des Disziplinen-Weltcups freuen.

Deutsches Quartett ohne Chance - Kläbo gewinnt

Johannes Kläbo

Die deutschen Männer mussten bereits nach dem Prolog ihre Ski wieder einpacken. Thomas Bing war mit Rang 45 dabei noch am nächsten an den Top 30 ran. Jonas Dobler, Lucas Bögl und Florian Notz kamen auf den Plätzen 76, 83 und 89 ein. Sprint-Spezialist Sebastian Eisenlauer fehlte. Nicht zu schlagen war der Überflieger der Saison, Johannes Kläbo, der sich in einem spannenden Finale gegen den Italiener Federico Pellegrino durchsetzte. Damit holte der Norweger sieben Sprint-Siege, das gelang vor ihm noch keinem Skilangläufer. Dritter wurde der Franzose Lucas Chanavat.