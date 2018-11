Ringwald Achte in der Qualifikation

In der Qualifikation hatte Sprint-Ass Ringwald einen starken achten Platz belegt, in der Runde der besten 30 Starterinnen fehlten ihr als Dritte ihres Laufes dann 27 Hundertstel zum Halbfinal-Einzug. Für die Teilnahme an der WM sind im deutschen Team eine Platzierung unter den besten Acht oder zwei Platzierungen unter den besten 15 gefordert.

DSV-Starterinnen scheitern früh

Für die weiteren Starterinnen des Deutschen Skiverbandes ( DSV ) war der Wettkampf bereits nach der Vorausscheidung beendet. Laura Gimmler (Oberstdorf), beim Klassiksprint zum Weltcup-Auftakt in Kuusamo in der Vorwoche als 18. noch beste Deutsche, lief auf Platz 51 klar an der ersten K.o.-Runde vorbei. Zudem schieden Anne Winkler (Sayda/41.), Pia Fink (Bremelau/47.), Antonia Fräbel (Asbach/58.), Katharina Hennig (Oberwiesenthal/60.) und Victoria Carl (Zella-Mehlis/61.) aus.

Auch Norwegens Topläuferin Therese Johaug, die in Kuusamo nach ihrer Dopingsperre gleich mit einem Sieg über 10 Kilometer zurückgekehrt war, scheiterte als 33. vor der ersten K.o.-Runde. Die siebenmalige Weltmeisterin gehört allerdings nicht zu den Sprintspezialistinnen.

