Langlauf: Johaugs bittere Niederlage in furioser Mixed-Staffel

Während bei Staffelrennen angesichts der Dominanz der Norwegerinnen und Russen oft Langeweile herrscht, war das Mixed-Staffelrennen am Sonntag (13.03.2022) über 4x5 Kilometer zum Weltcup-Abschluss in Falun an Spannung nicht zu überbieten. Die US-Staffel mit der flotten Jessie Diggins als Schlussläuferin gewann mit 3,8 Sekunden vor Finnland und Norwegen (+ 4,3 Sekunden).

Deutschland I mit Katharina Hennig Jonas Dobler, Friedrich Moch und Victoria Carl landete auf Rang fünf, Deutschland II (Lisa Lohmann, Florian Notz, Lucas Bögl und Pia Fink) wurde Siebter.