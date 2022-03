100. Weltcupsieg kurz vor dem Karriereende

Für die 33-jährige Johaug, die nach dieser Saison ihre erfolgreiche Karriere beenden wird, war es der sage und schreibe 100. Weltcupsieg im Langlauf-Weltcup eingefahren, darunter 45 Einzelsiege. Und das souverän. Dafür darf sie sich nun feiern lassen. Unerreicht bleibt ihre Landsfrau Marit Björgen: Sie ist mit 76 Einzel-Weltcupsiegen die Rekordhalterin.

Vergangene Woche hatte Johaug in Oslo gewonnen und wollte nach dem glorreichen Abschied am Holmenkollen eigentlich gar nicht mehr in Falun starten.

Quelle: wp/dpa