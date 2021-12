Simen Hegstad Krüger hat sich am Sonntag (12.12.2021) über 15 Kilometer Freistil beim Langlauf-Weltcup in Davos seinen zweiten Sieg im Olympia-Winter gesichert.

Der Norweger, der bereits vergangene Woche in der gleichen Disziplin in Lillehammer gewonnen hatte, war auch dieses Mal nicht zu schlagen und fuhr in 32:20,40 Minuten einen überlegenen Sieg vor seinem Landsmann Johannes Hoesflot Klaebo (+22,90 Sekunden) und dem Russen Sergej Ustjugow (+27,20) ein.