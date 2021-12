Beim 97. Weltcup-Titel von Therese Johaug war auch die amtierende Gesamt-Weltcup-Siegerin Jessica Diggins chancenlos. Johaug triumphierte am Sonntag (12.12.2021) im schweizerischen Davos über die Zehn-Kilometer-Distanz im Freistil souverän in 23:40,10 Minuten vor der US-Amerikanerin (+14,50 Sekunden). Frida Karlsson aus Schweden, die in dieser Saison bereits zwei Siege holen konnte, wurde Dritte (+17,10).