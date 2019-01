Notz bester DSV-Läufer

Florian Notz war der Hoffnungsträger Team des Deutschen Skiverbands (DSV): Der Baden-Württemberger arbeitete sich auf der letzten Etappe von Platz 20 noch bis auf 13 in der Gesamtwertung vor. "Das es heute so gut läuft, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Form stimmt" , so Notz. Er löste damit auch sein WM-Ticket. Teamkollege Lucas Bögl wurde 22., Jonas Dobler kam als 26. und Andreas Katz als 29. ins Ziel.

Titelverteidiger Cologna steigt vor dem Finale aus

Titelverteidiger Dario Cologna war vor dem Finale ausgestiegen. Als Grund nannte der Schweizer Verband einen Reizhusten, unter dem der viermalige Olympiasieger am Samstag nach dem 15-Kilometer-Rennen in Val di Fiemme litt. Der 32-jährige Cologna gewann den Wettbewerb bereits vier Mal. Vor der letzten Etappe am Sonntag zur Alpe Cermis lag er knapp vier Minuten hinter dem führenden Norweger Klaebo auf Rang zwölf der Gesamtwertung.