Deutsche Langläufer beim Sprintrennen früh Zuschauer

Auch WM-Halbfinalistin Gimmler scheitert in der Qualifikation

Coletta Rydzek und Nadine Herrmann feierten in Lillehammer ihr Weltcup-Debüt in dieser Saison. Beide hatten sich bei den Rennen in Gala qualifiziert, verpassten im Sprint aber als 39. bzw. 51. die Finale deutlich.

Für Nadine Hermann und Anna Svendsen reichte es nicht. Beide scheiterten in der Qualifikation.

Auch Laura Gimmler (34.) und Sofie Krehl (37.) waren beim Kampf um die Podestplätze nur Zuschauer. Vor allem Gimmler war durchaus mehr zu zutrauen. Bei der Heim- WM in Oberstdorf war sie bis ins Halbfinale gestürmt.

Antonia Fräbel und Katharina Hennig verzichteten auf einen Start.

Männer: Brugger raus - Kläbo gewinnt locker

Die Sprint-Finale in Lillehammer gingen ohne deutsche Skilangläufer über die Bühne. Der DSV hatte mit Janosch Brugger nur einen Starter ins Rennen geschickt - und der war chancenlos. In der Qualifikation war Brugger über 1,6 Kilometer fast 13 Sekunden langsamer als Quali-Sieger Johannes Kläbo.

Der Norweger lief ähnlich souverän wie Maja Dahlqvist, gewann alle seine Läufe. Bei seinem 43. Weltcupsieg hatte er nicht wirklich viel Mühe und konnte schon deutlich vor der Ziellinie jubeln. "Es war ein hartes Rennen" , sagte Kläbo nach dem Rennen auf der neuen Strecke, die er "sehr cool" fand.

Für einen norwegischen Doppelsieg sorgte Thomas Helland Larsen, der als 30. in der Qualifikation gerade so die Finale erreicht hatte. Dritter wurde der Franzose Richard Jouve.

Nur vier DSV -Männer in Lillehammer