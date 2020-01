Therese Johaug hat den Skiathlon beim Langlauf-Heimweltcup in Oberstdorf gewonnen. Die 31 Jahre alte Norwegerin setzte sich am Samstag (25.01.2020) im Distanzrennen über 2 x 7,5 Kilometer in 40:05,2 Minuten durch - Johaugs 57. Sieg in dieser Disziplin. Zweite wurde Ingvild Flugstad Östberg (+15,5 Sek. ), die drittplatzierte Teresa Stadlober ( AUT ) gewann einen Zielsprint gegen die Schwedin Ebba Andersson. Johaug, die in ihrer zweiten Saison nach abgesessener Dopingsperre eine Klasse für sich ist, liegt nach zwölf Distanzwettbewerben bei zehn Siegen, einem zweiten und einem vierten Platz.

Hennig: " Ich war am Ende richtig blau "

Katharina Hennig wurde am Austragungsort der nächsten WM (23. Februar bis 7. März 2021) als Zehnte beste Deutsche. " Ich bin total froh, dass ich die Erwartungen erfüllen konnte. Es war ein zähes Rennen und ich war am Ende richtig blau ", sagte die 23-Jährige aus Oberwiesenthal im ARD -Interview.

Hennig, die auf den letzten Kilometern den Anschluss zur großen Verfolgergruppe verlor, lag im Ziel 1:25,1 Minuten hinter Johaug. Die Oberstdorfer Lokalmatadorin Sofie Krehl kam auf auf Platz 18, Victoria Carl (Zella-Mehlis) lief auf den 20. Rang. Beim Skiathlon laufen die Sportlerinnen die erste Hälfte der Strecke in der klassischen Technik. Dann wechseln sie die Ski. Die zweite Rennhälfte wird dann in der Skating-Technik absolviert.

Skiathlon der Langläufer ab 12 Uhr live im Stream

Es gibt nur eine kurze Verschnaufpause für die Langlauf-Freunde: Ab 12 Uhr gibt es den Skiathlon der Langläufer über 2 x 15 Kilometer live im Stream und im Ticker.