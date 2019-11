Erste Langlauf-Siege gehen nach Norwegen

Falla wird Favoritenrolle gerecht

In der Frauen-Konkurrenz siegte Olympiasiegerin von 2014 Maiken Caspersen Falla aus Norwegen über die 1,4 Kilometer lange Strecke vor der Schwedin Jonna Sundling und Sadie Maubet Björnsen (USA). Die deutsche Distanzspezialistin Katharina Hennig aus Oberwiesenthal kam in ihrem Viertelfinale auf den vierten Rang. Auch Laura Gimmler (Oberstdorf) verpasste den Sprung in die Vorschlussrunde.

Kein Vorbeikommen an Klaebo

Bei den Männern war Gesamt- und Sprint-Weltcupsieger Johannes Hoesflot Klaebo mit 4,17 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Paal Goldberg über die Ziellinie gegangen, der Franzose Richard Jouve wurde vor Alexander Bolschunow Dritter. Der Sonthofener Sebastian Eisenlauer sowie Janosch Brugger (Schluchsee) waren bereits in der Qualifikation gescheitert.