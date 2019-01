15-köpfiges DSV-Aufgebot für Langlauf in Dresden

Angeführt wird das Team des Deutschen Skiverbands ( DSV ) von der in diesem Winter schwächelnden Top-Sprinterin Sandra Ringwald. Mit ihr und den anderen 14 Teilnehmern will das deutsche Team am Samstag und Sonntag die Menge am Elbufer begeistern. " Unser Ziel für den Heimweltcup in Dresden ist es, uns besser zu präsentieren, als es uns bei den bisherigen Sprint-Weltcups gelungen ist ", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Deutsche Sprinter bislang weit zurück

Bislang spielten die deutschen Läufer bei den fünf Sprint-Entscheidungen in der laufenden Saison überhaupt keine Rolle. Ringwald blieb bei den beiden Sprints der Tour de Ski unter ferner liefen, Ende November war ihr mit Platz 13 beim Weltcup ihre bislang beste Saisonplatzierung gelungen. " Ich möchte in Dresden gute Wettkämpfe zeigen und zurück in die Spur kommen ", so Ringwald.

Einzel- und Teamsprints in Dresden

Bei der zweiten Auflage des Weltcups in "Elbflorenz", der mindestens noch bis 2022 stattfindet, steht am Samstag (13.20 Uhr) der Einzel-Sprint der Damen und Herren in der freien Technik auf dem Plan, ehe einen Tag später (12.45 Uhr) die Teamsprints den Wettkampf abschließen. Das deutsche Aufgebot für den Weltcup in Dresden: