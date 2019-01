Die deutschen Langläuferinnen und Langläufer suchen im Sprint weiter den Anschluss an die Weltspitze. Auch beim zweiten Sprintrennen der Tour de Ski verpasste das Team des Deutschen Skiverbands (DSV) die Finalläufe teilweise deutlich.

Victoria Carl und Sandra Ringwald sorgten im schweizerischen Val Müstair im Freien Stil noch für die besten DSV-Platzierungen. Beide schieden dennoch im Viertelfinale aus. Auch beim ersten Sprint zum Tour-Auftakt war für Ringwald als beste Deutsche auf Rang 23 im Viertelfinale Schluss gewesen. Katharina Hennig, Zehnte im Distanzrennen auf der zweiten Tour-Etappe, scheiterte ebenso in der Qualifikation wie Laura Gimmler (47.), Julia Belger (49.), Pia Funk (51.) und Elisabeth Schicho (57.).

Bei den Herren verpasste Max Olex aus Partenkirchen als bester Deutscher die Top 30 als 32. knapp. Die weiteren neun deutschen Starter um Thomas Bing (54.) schafften es mit teils deutlichem Rückstand ebenfalls nicht über die Qualifikation hinaus.

Erneute Langlauf-Demonstrationen von Nilsson und Klaebo

Der Sieg bei den Damen ging wie schon beim Tour-Auftakt an die Schwedin Stina Nilsson, die ihre Konkurrentinnen erneut deutlich distanziert. 2,27 Sekunden Vorsprung hatte Nilsson im Finale vor den zeitgleichen US-Amerikanerinnen Sophie Caldwell und Jessica Diggins auf den Plätzen zwei und drei.

Auch bei den Männern siegte in Val Müstair ein "Wiederholungstäter": Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo, der wie Nilsson auch den Sprint in Toblach gewonnen hatte, siegte ebenfalls in überlegener Manier. Um 2,35 Sekunden distanzierte er im Finale den zweitplatzierten Italiener Federico Pellegrino, Dritter wurde mit 3,07 Sekunden Rückstand der Franzose Richard Jouve.