Die norwegische Skilanglauf-Dominatorin Therese Johaug hat die erste Etappe der Tour de Ski souverän gewonnen. Die dreimalige Weltmeisterin von Seefeld lief im Schweizerischen Lenzerheide über 10 km Freistil vom Start weg an der Spitze und kam 12,3 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Heidi Weng ins Ziel. Die Schwedin Ebba Andersson ( +12,9 ) wurde Dritte.

Für Johaug war es der insgesamt zwölfte Etappensieg bei dem Mehrtages-Event, nur die Polin Justyna Kowalczyk (14) hat mehr. Das überragende norwegische Mannschaftsergebnis komplettierten Astrid Uhrenholdt Jacobsen auf Rang vier und Heidi Weng als Fünfte. Mit Tiril Udnes Weng auf Rang acht platzierte sich noch eine fünfte Norwegerin unter den besten Zehn.

Carl und Henning verpassen Top Ten

Victoria Carl