Skispringer Granerud holt sich die große Kristallkugel

+++ Skispringen: Granerud gewinnt "zwischendurch" Gesamtweltcup +++

Freud und Leid liegen oft dich beisammen. Das bekam in diesen Tagen auch der Norweger Halvor Egner Granerud zu spüren. Einen Tag nach seinem coronabedingten Aus bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft hatte er überraschend Grund zum Feiern: Granerud steht vorzeitig als Gewinner des Skisprung-Gesamtweltcups fest.

Weil der Weltverband FIS nach den coronabedingten Absagen in Norwegen nicht genügend Ausweichorte fand, ist der Norweger an der Spitze des Klassements um das Gelbe Trikot nicht mehr zu verdrängen.



Die FIS hatte am Donnerstag (4.3.2021) mitgeteilt, dass es am 25. März ein weiteres Skifliegen im slowenischen Planica geben werde. Für die Wochenenden am 13. und 14. März sowie am 20. und 21. März wurden trotz "intensiver Bemühungen" keine neuen Gastgeber gefunden.

Granerud (1544 Punkte) führt im Gesamtweltcup mit riesigem Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler, der bislang 1018 Zähler gesammelt hat.