Alpines Weltcup-Finale: Wendy Holdener positiv auf Corona getestet

Das alpine Weltcup-Finale hat erneut einen prominenten Coronafall. Wie der Skiverband der Schweiz am Freitagmorgen bestätigte, wurden Slalom-Olympiasiegerin Wendy Holdener und Trainer Klaus Mayrhofer beim Abschluss der Saison in Lenzerheide positiv getestet. Dies hätten zusätzliche PCR-Tests am Donnerstag ergeben, nachdem beide bei den Schnelltests des Organisationskomitees auffällig geworden waren.

"Beiden geht es gut" , teilte Swiss Ski mit. Holdener und Mayrhofer hätten sich bereits am Donnerstag umgehend in Isolation begeben. Weitere Mitglieder des Schweizer Teams seien nicht positiv getestet worden. Holdener hätte im Slalom (Samstag) und Riesenslalom (Sonntag) an den Start gehen sollen.

Am Mittwoch war bereits einer der Hauptverantwortlichen des Internationalen Skiverbandes (FIS) positiv auf das Coronavirus getestet worden: Emmanuel Couder, stellvertretender Renndirektor und Koordinator des Weltcups der Männer, begab sich umgehend in Isolation.

Marina Wallner beendet Skikarriere

Marina Wallner beendet ihre aktive Skikarriere: Die Technik-Spezialistin gab ihren Rücktritt am Donnerstagabend (19.03.2021) in den sozialen Medien bekannt. Die 26-Jährige erlitt in ihrer Karriere einige Verletzungen, u.a. zwei Kreuzbandrisse.

Als größte Erfolge erreichte die Traunsteinerin zwei Podestplatzierungen im Team. Außerdem gewann sie als Juniorin dreimal Bronze bei der WM in Jasna.

Hannes Reichelt macht Schluss

Skirennläufer Hannes Reichelt beendet nach zwei Jahrzehnten im Weltcup seine Karriere. Der mittlerweile 40-jährige Österreicher teilte am Rande des Saisonfinales in Lenzerheide/Schweiz mit, er habe "das Gefühl gehabt, dass nach 20 Jahren im Skiweltcup der Zeitpunkt gekommen ist, mich zu verabschieden" . Bei den Rennen habe er sich zuletzt "zunehmend schwergetan, mich zu überwinden und an das Limit zu gehen".

Größter Erfolg von Reichelt war der Gewinn der Goldmedaille im Super-G bei der WM 2015. Bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen hatte er bereits Silber in dieser Disziplin geholt, drei Jahre zuvor die kleine Weltcup-Kristallkugel. Der Salzburger siegte außerdem 13 Mal im Weltcup, darunter 2014 bei der Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Insgesamt 46 Mal fuhr er im Weltcup auf das Siegerpodest.

Im Dezember 2019 hatte sich Reichelt bei der Abfahrt in Bormio einen Kreuzbandriss zugezogen, seine Versuche, in diesem Winter an seine alte Form anzuknüpfen, brachten nicht den gewünschten Erfolg. " Für mich war klar, entweder fahr ich voll oder gar nicht, ich wollte es in dieser Saison unbedingt noch einmal versuchen. Ich denke, ich habe nach dem Kreuzbandriss alles probiert und kann mir nichts vorwerfen ", sagte er. Beim letzten Super-G der Saison in Lenzerheide wird er sich als Vorläufer aus dem Weltcup verabschieden. Selbstverständlich wolle er " dem Skisport in irgendeiner Form erhalten bleiben, wie genau weiß ich jedoch noch nich t."

red/sid | Stand: 17.03.2021, 15:42