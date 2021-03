Biathlon: Simon Schempp sucht neue Herausforderungen

Der ehemalige Spitzenathlet hing das Gewehr im Januar endgültig an den Nagel, auch weil sein Körper den Belastungen nicht mehr gewachsen ist. Die langjährige deutsche Nummer eins hatte in seiner Karriere vier WM-Titel, zweimal Olympia-Silber und einmal Bronze sowie zwölf Weltcupsiege gewonnen. Er " habe viele tolle Momente erleben können ", so der 32-Jährige, der sich ein Wirtschaftsingenieursstudium als neues Ziel vorgenommen hat.